14.06.2023 20:22 Waldbrand an den Boberger Dünen löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Am Mittwochabend ist an den Boberger Dünen in Hamburg ein Waldbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr ist vor Ort und kämpft mit einem Großaufgebot gegen die Flammen.

Von Robert Stoll

Hamburg - Großeinsatz für die Hamburger Feuerwehr! Am Mittwochabend ist im Bereich der Boberger Dünen ein Waldbrand ausgebrochen. An den Boberger Dünen ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. © Lars Ebner Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage mitteilte, stehen dort rund 1200 Quadratmeter in Flammen. Gegen 18.32 Uhr gingen erste Anrufe über die Notrufzentrale ein. Der Einsatz dauert aktuell noch an. Waldbrand Lkw löst Waldbrand aus: 2500 Quadratmeter in Flammen

Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. TAG24 bleibt für Euch dran.

Titelfoto: Lars Ebner