17.07.2023 18:00 Waldbrand in Brandenburg ausgebrochen: Feuerwehr alarmiert umliegende Einsatzkräfte

Am Montag ist in Brandenburg ein Waldbrand in der Nähe von Märkisch Buchholz (Dahme-Spreewald) ausgebrochen.

Von Mia Goldstein

Halbe - In der Nähe von Märkisch Buchholz (Dahme-Spreewald) ist am Montag ein Waldbrand entfacht worden, der sich immer weiter ausdehnt. Die Feuerwehr versucht, den Walbrand in Brandenburg einzudämmen. © Julian Stähle Nach TAG24-Infos soll die Feuerwehr seit 12 Uhr vor Ort sein und versuchen, die lodernden Flammen zu löschen. Aufgrund auffrischender Winde breite sich der Waldbrand jedoch noch immer langsam weiter aus. Der "MOZ" zufolge handele es sich um eine Fläche von mindestens 1000 Quadratmetern. Es ist ein Großaufgebot von mehreren Feuerwehren vor Ort. So wurden laut dem Waldbrandschutzbeauftragten des Landes Brandenburg, Raimund Engel weitere Einsatzkräfte aus den umliegenden Orten in Dahme-Spreewald, sowie aus Groß Eichholz im Landkreis Oder-Spree hinzugerufen. Die auffrischenden Winde, treiben das Feuer immer weiter an. © Julian Stähle Aufgrund der schlecht zu befahrenen Wege im betroffenen Gebiet werden derzeit spezielle Löschfahrzeuge mit Allrad eingesetzt, um das Feuer zu löschen.

