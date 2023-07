Waldbrand im Erzgebirge: Flammen lodern erneut auf

In Venusberg war am Freitagabend ein Waldbrand ausgebrochen. Am Samstagmorgen loderten die Flammen erneut auf. © Bernd März

Wegen der aktuellen starken Trockenheit steigt die Waldbrandgefahr in Sachsen. In weiten Teilen des Freistaates gilt die Waldbrandstufe 3, in Nordsachsen und im Landkreis Zwickau sogar Stufe 4.

Im Erzgebirge mussten die Feuerwehren am Freitag einen Waldbrand in Venusberg, in der Nähe des Waldhofes, löschen. Ein großer Haufen Reisig sowie Totholz waren auf einer gerodeten Fläche in Brand geraten. Dort lagerten mehrere Haufen abgelagertes, zum Häckseln vorgesehenes Restholz. Insgesamt wütete das Feuer auf einer Fläche von rund 800 Quadratmetern.

Um den Brand einzudämmen, mussten Hunderte Meter Schläuche verlegt werden und mit schwerer Technik wurde Holz auseinandergezogen, um es zu löschen.

Bei dem Waldbrand waren die Feuerwehren aus Venusberg, Scharfenstein, Drebach, Gornau, Gelenau, Weißbach und Grießbach mit etwa 120 Kameraden im Einsatz.

Während der Löscharbeiten musste die S231 zwischen Gelenau und Willischtal für etwa drei Stunden voll gesperrt werden.

Am Samstagmorgen loderten die Flammen erneut auf. Mithilfe von landwirtschaftlicher Technik konnten die letzten Glutnester abgelöscht werden.