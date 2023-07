Waldbrände auf Rhodos: Frau aus Hessen hilft mit bewegendem Spendenaufruf

Seligenstadt/Rhodos - Seit Tagen wüten die Waldbrände auf der beliebten griechischen Ferieninsel Rhodos und es ist kein Ende in Sicht. Die Bruthitze bleibt bestehen, die Gefahr weiterer Brände ist unverändert hoch.

Aber mittlerweile seien die Menschen auf Rhodos an ihre Grenzen gekommen. Ihnen will Marianna nun helfen. Durch die Spenden sollen die freiwilligen Kräfte der Feuerwehren unterstützt werden, die Tag für Tag über sich hinaus wachsen.

Marianna Apostolou, die aus Rhodos stammt und im hessischen Seligenstadt (Landkreis Offenbach) lebt, will ihren Landsleuten helfen und hat nun auf dem Portal GoFundMe einen bewegenden Spendenaufruf gestartet.

Einen Teil der bereits eingetroffenen Spenden hat Marianna Apostolou sofort investiert um zu helfen. © Bild-Montage: gofundme.con/gofundme.com

Mit dem Geld will sie außerdem dafür sorgen, dass Menschen in Not mit ausreichend Nahrung und Wasser versorgt werden können und dass verletzten Tieren geholfen wird.

Dafür soll nun die angesichts der Verwüstungen auf Rhodos eher bescheidene Summe von 3000 Euro gesammelt werden.

Innerhalb von vier Tagen sind bereits über 2000 Euro zusammengekommen. Und Marianna hat bereits gehandelt.

Auf der Webseite ihres Spendenaufrufs zeigt sie Fotos von den ersten Hilfsgütern - Wasser, Milch, Grundnahrungsmittel - die im Katastrophengebiet angekommen sind.

Weitere sollen nun folgen, um die Menschen auf Rhodos weiter beim Kampf um ihre schöne Heimat zu unterstützen.