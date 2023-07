35 Grad! Waldbrandgefahr in Sachsen steigt maximal

Pirna - Die Waldbrandgefahr in Sachsen spitzt sich wieder zu.

Eine Warntafel zeigt Waldbrandstufe 5 an. Vor allem in den Nadelwäldern in Nordsachsen herrscht höchste Brandgefahr. © Monika Skolimowska/dpa

Am Wochenende werden Temperaturen von bis zu 35 Grad erwartet - und keine Niederschläge. Angesichts des heiß-trockenen Wetters gelten in weiten Teilen des Freistaats die höchsten Waldbrandstufen 4 und 5, warnte der Staatsbetrieb Sachsenforst am Freitag.

Landkreise könnten das Betreten des Waldes beschränken.

Selbst in den Kammlagen des Erzgebirges ist von mittlerer Waldbrandgefahr (Stufe 3) die Rede.

Forstminister Wolfram Günther (50, Grüne) mahnte die Sachsen zu verantwortungsvollem Verhalten - im Wald nicht zu rauchen, kein Feuer zu machen und nur auf ausgewiesenen Plätzen zu parken.