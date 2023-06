Wieder großer Waldbrand in der Gohrischheide: Flammenmeer über Nacht angewachsen!

Zig Feuerwehren befinden sich in der Gohrischheide im Einsatz. © xcitepress/Rico Löb

Wie Polizeisprecher Rocco Reichel bereits am gestrigen Dienstag mitteilte, haben wohl Unbekannte am Montag gegen 13 Uhr zwei Feuer verursacht. Erst brannte es demnach auf 100 Quadratmetern, wenig später an anderer Stelle auf 650 Quadratmetern.

Wie die Polizei am heutigen Mittwochvormittag weiter mitteilte, kam es dann am gestrigen Dienstag zu weiteren Bränden in der Gohrischheide. Die Flammen konnten zwar am Abend gelöscht werden. Doch der starke Wind habe Glutnester neu entzündet. Inzwischen stehe eine riesige Fläche von circa 150 Hektar in Brand.

Um die Lage besser beurteilen zu können, überflog die Dresdner Polizei das betroffene Gebiet mit einem Hubschrauber. Auch Kollegen der Bundespolizei unterstützten die Kameraden der Feuerwehren aus der Luft: Sie warfen Löschwasser aus einem Helikopter ab.

Im Zuge der Löscharbeiten mussten die Lichtenseer Straße/Bahnhofstraße (Ortsverbindung Wülknitz-Lichtensee), der Kreisverkehr in Richtung S89 am Ortseingang Lichtensee und der Kreisverkehr Neudorf in Richtung Lichtensee gesperrt werden. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet zu umfahren.