Mutter in Not: Ein wildfremder Mann schenkt ihrer Tochter das perfekte Weihnachtsgeschenk!

Marisa Shumaker (26) war verzweifelt, als sie feststellte, dass das Geschenk für ihre Tochter nicht geliefert worden war. © Screenshot/TikTok/xxxxkaisaxxxx

Marisa Shumaker (26), eine Mutter, die sich auf TikTok "Kaisa" nennt, wollte das Geschenk – ein Keyboard – für ihre Tochter aufbauen, als sie bemerkte, dass in der Box nur der Ständer war.

Wie People berichtet, geriet sie in Panik. Es war in einem riesigen Paket angekommen und so schwer, dass sie nicht daran dachte, dass das eigentliche Instrument fehlen würde.

"Ich hatte solche Angst, dass das der Moment sein würde, in dem der Weihnachtszauber für meine vierjährige Tochter enden könnte (...) Dieses Keyboard war das Einzige, was sie sich immer wieder vom Weihnachtsmann gewünscht hatte. Mein Herz schlug bis zum Hals bei dem Gedanken, dass ihre Weihnachtsfreude so früh zerstört werden könnte", erzählte die 26-Jährige.

Verzweifelt suchte sie online nach einem Ersatz, doch da es bereits Heiligabend war, konnte sie nichts finden, was am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages geliefert werden würde. In den USA, wo Shumaker wohnt, ist es Tradition, die Geschenke am Morgen des 25. Dezembers auszupacken.

In ihrer Not wandte sie sich an ihre lokale Facebook-Gruppe und fragte, ob ihr jemand helfen könne. Tatsächlich erhielt sie eine Nachricht – um zwei Uhr morgens! Ein Mann schrieb ihr, er habe genau so ein Keyboard und würde es ihr gern noch in derselben Nacht vorbeibringen.