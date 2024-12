Vater soll Weihnachtsbaum kaufen - Als er nach Hause kommt, kann seine Familie nur lachen

Lan konnte bei diesem Gespräch kaum an sich halten und lachte hinter der Kamera vor sich hin.

Auf die Frage hin, was nun mit dem riesigen Teppich im Haus passieren soll, murmelt er planlos: "Ein Schritt nach dem anderen, Schatz."

In einem Video, das Lan seither auf TikTok geteilt hat, hört man seine Mutter kritisch fragen, wohin denn nun all die Möbel im Zimmer sollen, woraufhin ihr Mann nur grinst und voller Stolz verkündet: "Sie kommen alle drum herum, sobald dieser wunderschöne Weihnachtsbaum geschmückt ist!"

Ein Glück, dass der Raum groß genug für diesen Giganten war - zumindest von der Höhe her.

So hatte der zehnfache Familienvater nicht etwa einen normalen 08/15-Baum gekauft. Stattdessen thronte im Wohnzimmer der Familie schon bald eine riesige Tanne, die etwa sechs Meter hoch war!

Sansones Vater könnte kaum stolzer sein. © TikTok/Screenshot/ lan_sansone

Nur einen Tag später teilte er schließlich ein weiteres Video rund um den ulkigen Baum.

Darin erklärte er, dass sein Vater ein paar Fachleute bestellt hatte, die es sich zur Aufgabe machten, den Baum so zu beschneiden, dass er schließlich perfekt in den Raum passte.

Anschließend ging es dann endlich ans Dekorieren. Und siehe da: So ungewöhnlich der Baum auch ist, so viel macht er schlussendlich doch her.

Der gesamte Raum leuchtet seither in einem warmen Licht, während die unzähligen Christbaumkugeln vor sich hin glitzern. Diese Tanne kann sich wirklich sehen lassen!