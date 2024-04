Wegen Sonnenfinsternis: Influencerin dreht durch, löscht eigene Familie aus

Danielle "Ayoka" Johnson (†34) wurde von der Sonnenfinsternis sehr agitiert. Sie tötete ihre Familie. © Montage: 123rf/footoo, X/@MysticxLipstick

Es ist eine schreckliche Tragödie. Doch Danielle "Ayoka" Johnson (†34) glaubte offenbar so fest an den Weltuntergang, dass sie ihre eigene Familie richtete.

"Wacht auf, die Apokalypse ist hier", schrieb die Astrologie-Influencerin mit Blick auf die jüngste Sonnenfinsternis am Samstag an ihre mehr als 100.000 Follower bei X.

Zwei Tage später, in der Nacht zum Montag, erstach Ayoka laut eines Berichts der Zeitung "Los Angeles Time" zunächst ihren Lebensgefährten Jaelen Allen Chaney (†29) im gemeinsamen Apartment im Nobelstadtteil Woodland Hills (Los Angeles). Dann raste sie mit ihrer neunjährigen Tochter und ihrem Baby in einem Porsche Cayenne davon.

Irgendwann hielt die Frau mitten auf dem Pacific Highway an, zwang ihr älteres Kind zum Aussteigen und warf das Baby auf die Fahrbahn, wo es von einem Auto erfasst und grausam zu Tode kam. Akoya starb wenige Minuten später, als sie mit ihrem Porsche bei hoher Geschwindigkeit an einem Baum zerschellte. Die Sonnenfinsternis, die in LA partiell zu sehen war, begann nur drei Stunden später.

Das neunjährige Mädchen wurde gerettet - es geht ihr den Umständen entsprechend gut, doch es bleibt zu hoffen, dass die Kleine die traumatischen Geschehnisse eines Tages verstehen wird.