Gewaltige Entdeckung! Forscher buddeln 13.600 Jahre alten Riesen-Schädel aus

Wissenschaftler graben in Iowa (USA) ein Riesen-Fossil aus. © Facebook/Iowa Archaeology

Wie das "Office of the State Archaeologist and the Iowa Archeological Society" auf Facebook mitteilte, habe man die zwölf Tage dauernde Ausgrabung vor Kurzem beendet. Stück für Stück legten die Wissenschaftler das Fossil frei.

Die Überreste des Tiers seien gut erhalten, vor allem Schädel samt Hauern noch gut erkennbar! Mittels sogenannter Radiokarbonmethode habe man das Alter des Tiers, welches vor Tausenden von Jahren verstarb, belegt.

Bei einem Amerikanischen Mastodon handelt es sich um ein Rüsseltier der ausgestorbenen Gattung Mammut. Ihr Aussehen war geprägt von langen, nach oben gewölbten Stoßzähnen.