Kein Land in Sicht: Professor will 100 Tage unter Wasser überleben

Joe Dituri, ein Professor der University of South Florida, will 100 Tage am Stück unter Wasser überleben, um den Weltrekord zu brechen und für die Wissenschaft.

Von Chris Pechmann

Key Largo - Ein Professor der University of South Florida (USF) will 100 Tage lang rund sieben Meter unter der Meeresoberfläche leben und damit den Weltrekord brechen. In der "Jules Undersea Lodge", einer Unterwasser-Kabine in einer Lagune in Key Largo, will Joe Dituri (55) zudem mithilfe von sozialen Medien andere Menschen für die Wissenschaft begeistern.

Professor Joe Dituri (55) hat auch unter Wasser noch gut zu lachen. © Instagram/drdeepsea "Wir werden über Biomedizintechnik sprechen, Experimente in Biologie und Biomedizintechnik durchführen, wir werden mit dem 'Who is Who' der Unterwasserwelt sprechen und wir werden eine gute Zeit haben", sagte der 55-Jährige auf Instagram. Auf seiner Mission wird Dituri dabei von medizinischen Fachkräften überwacht und in regelmäßigen Abständen auf Herz und Nieren überprüft. Der Professor zeigte USA Today zuletzt sein kleines Hotelzimmer für die lange Zeit, das sogar ein Bett, ein Badezimmer mit Toilette und Dusche, sowie ein kleines Küchenabteil enthält. Notwendige Atemluft wird in die Überdruck-Kabine hineingepumpt, um so auch den Auswirkungen des Wasserdrucks entgegenzuwirken. "Dr. Deepsea" ist dabei nicht völlig auf sich allein gestellt. Immer wieder besuchen den Forscher seine Studierenden und andere Gäste, die ihn weiter dazu motivieren, nicht an Land zu kommen.

Der 55-jährige Doktor bekommt durch die regelmäßige Stippvisite zudem frisches Essen und Getränke geliefert.

Angeregt vom "Avatar"-Erschaffer