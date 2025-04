Das große Sachsen Quiz: Nur wahre Sachsen schaffen alle Fragen!

Na nu gugge ma eener an! Bist Du ein echter Sachse - oder willst Du es vielleicht werden? In diesem Quiz dreht sich alles um die wunderschöne Heimat im Osten Deutschlands: von Mundart bis Mehlspeisen, von Industrie bis Kultur. Teste Dein Wissen und finde heraus, wie viel Sachsen in Dir steckt. Los geht's!