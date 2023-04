Witz des Tages vom 02.04.2023 - täglich lachen mit TAG24

Ein Mann geht ins Rathaus, um seinen Namen ändern zu lassen. Nach langem Suchen findet er schließlich die entsprechende Abteilung. Dort fragt die Sachbearbeiterin nach seinen Wünschen.



Er sagt: "Ich möchte gerne meinen Namen ändern."



Sie erwidert: "Ja, aber das ist gar nicht so einfach. Hier hat der Gesetzgeber sehr hohe Hürden aufgebaut. Aber sagen Sie mal: Wie heißen Sie denn?"

Der Man antwortet: "Bernhard Blödmann."

"Oh, Gott", sagt sie, "Bei dem Namen ist das gar kein Problem. Wie möchten Sie denn stattdessen gerne heißen?"

"Benno."



von Theo S.

__________________

Kommt ein Mann zum Arzt: "Herr Doktor, ich bin immer so vergesslich!''



Der Doktor fragt ihn: "Seit wann haben sie das?''

Antwortet der Mann: "Seit wann habe ich was???"



von Ludwig M.

__________________

Treffen sich zwei befreundete Informatiker im Park. Einer von beiden kommt auf einem Fahrrad daher.



"Hey, cooles Rad. Wie kommst Du da dran? Willst Du sportlich werden?", fragt der eine.

"Ach, das ist eine seltsame Geschichte", antwortet der andere.

"Ich gehe da hinten in den Park. Da kommt eine Frau in einem blauen Kleid auf diesem Fahrrad daher. Sie versperrt mir mit dem Rad den Weg, zieht sich das Kleid aus und wirft es vor mir auf den Boden. Dann steht die da splitterfasernackt, und meint zu mir 'Du kannst von mir haben, was Du willst!'. Tja und da hab ich halt das Fahrrad genommen."

"Ja, das war klug von Dir", antwortet der andere. "In einem blauen Kleid hättest Du auch ziemlich bescheuert ausgesehen".

von Sabine F.

__________________

Ein Biker sitzt am Strand in Kalifornien, blickt auf das Meer und betet:

"Lieber Gott, lasse mich einmal nach Hawaii kommen."

Der liebe Gott spricht von oben zum Biker: "Dann kauf' Dir ein Ticket und fliege hin oder fahre mit dem Schiff. Wo liegt das Problem?"

Da antwortet der Biker: "Das geht nicht, ich möchte so gerne mit meiner Harley hinfahren. Kannst Du, Allmächtiger, nicht eine Brücke dahin bauen?"

Der liebe Gott antwortet: "Das ist unmöglich, bedenke mal die Entfernung, das viele Baumaterial, die vielen Arbeitskräfte, das viele Geld. Nein, das ist unmöglich. Aber ich erfülle Dir gerne einen anderen Wunsch."

Der Biker: "Dann gib mir die Fähigkeit, Frauen verstehen und glücklich machen zu können."

Der liebe Gott seufzt: "Gut, wie viele Spuren soll die Straße nach Hawaii haben?"

von Rudi R.

__________________