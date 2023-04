Witz des Tages vom 30.04.2023 - täglich lachen mit TAG24

Ein junges Pärchen streift spät abends nach einem romantischen Treffen durch die Gassen der Stadt.



Sagt der Mann: "Schau mal da oben - eine Sternschnuppe. Du darfst Dir etwas wünschen."

Antwortet die Frau: "Ich wünschte, Du würdest mich heiraten."

Sagt der Mann kleinlaut: "Ich glaube, es war doch nur ein Blitz."

von Maria K.

__________________

In Japan ist ein Mann 150 Jahre alt geworden. Vertreter von Rundfunk, Fernsehen und Presse kommen vorbei und fragen ihn, was sein Geheimnis ist, um so alt zu werden.

Darauf sagt der Japaner: "Ich habe viel gearbeitet, kaum Alkohol getrunken und nie geraucht."

Da fängt es auf einmal im Keller an zu poltern. Fragt ein Reporter den Mann, was denn da unten gerade los ist.

Darauf sagt der 150-Jährige ruhig: "Nichts Besonderes. Das sind mein Vater und Großvater. Die hacken um die Wette Holz."

von Mario S.

__________________

Beschwert sich der Gast im Restaurant: "Herr Ober, ich habe ein kühles Bier bestellt. Das Bier ist aber warm."

Darauf sagt der Ober: "Wenn Sie was Kaltes haben möchten, müssen Sie einen Kaffee bestellen."

von Rogge W.

__________________

Mutter: "Steh auf, Du musst in die Schule!"

Sohn: "Nein, noch fünf Minuten!"

Fünf Minuten später ruft sie erneut.

Mutter: "Jetzt musst Du aber wirklich aufstehen! Du musst bald los!"

Sohn: "Och nö, ich will aber nicht in die Schule!"

Mutter: "Du musst aber, ob Du willst oder nicht."

Darauf der Sohn: "Aber Mama, die Schüler hänseln mich, die Lehrer hassen mich und ich werde sogar vom Busfahrer gemobbt."



Mutter: "Junge reiß Dich zusammen. Du bist 45 und der Direktor, Du musst in die Schule!"

von Mario S.