"7 vs. Wild" Staffel 3: Fritz Meinecke veröffentlicht ersten Trailer und offiziellen Starttermin!

Britisch Kolumbien (Kanada) - Der offizielle Start der dritten Staffel " 7 vs. Wild " steht endlich fest, doch soll die Erfolgsshow etwa nicht wie üblich auf YouTube ausgestrahlt werden?!

Am Donnerstag überraschte Survival-YouTuber Fritz Meinecke (34) seine Fans mit dem spannenden Trailer zur neuen Staffel, die ursprünglich gar nicht stattfinden sollte. In einem Video erklärte der Magdeburger , dass vor allem der neue Hauptsponsor die Fortsetzung der Show ermöglicht habe.

Wer bis zur Ausstrahlung von "7 vs. Wild" auf YouTube warten kann, wird mit Behind the Scenes, Uncut-Folgen, Reaction-Videos belohnt.