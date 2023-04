26.04.2023 15:26 975 Ärger am "Full House"-Set: Deshalb ließ John Stamos die Olsen-Zwillinge feuern

Durch ihre Rolle in "Full House" wurden Mary-Kate and Ashley Olsen schon als Kleinkinder zu Stars. Dabei lief es am Anfang nicht wirklich rund am Set.

Von Niklas Perband

Los Angeles - Durch ihre Rolle als Michelle Tanner in der Hit-Sitcom "Full House" wurden Mary-Kate and Ashley Olsen (beide 36) schon als Kleinkinder zu Stars. Dabei lief es vor allem am Anfang nicht wirklich rund am Set - "Onkel Jesse"-Darsteller John Stamos (59) ließ die beiden sogar feuern, als sie gerade mal elf Monate alt waren! John Stamos (59) war in "Full House" und "Fuller House" als Onkel Jesse zu sehen. © Fotomontage: Warner Bros., dpa/Jordan Strauss Acht Jahre (1987 bis 1995) und acht Staffeln lang traten die Olsen-Zwillinge in "Full House" abwechselnd als freches Nesthäkchen der Familie Tanner auf. Der Lieblingsonkel der kleinen Michelle? Jesse Katsopolis, gespielt von Stamos. Doch für den Darsteller war die Zusammenarbeit mit den Jungschauspielerinnen zunächst alles andere als einfach. Wegen deren ständigem Rumgeheule und Geschreie ließ er die beiden sogar zwischenzeitlich feuern, wie der 59-Jährige nun im "Good Guys"-Podcast gestand. "Sie waren elf Monate alt und Gott segne sie. Sie wechselten ständig: 'Diese wird nicht weinen.' Ich konnte damit nicht umgehen. Und ich sagte: 'Das wird nicht funktionieren.' Also sind sie sie losgeworden." Stattdessen wurden die Olsens durch zwei rothaarige Kinder ersetzt, doch Stamos war immer noch nicht zufrieden. "Es waren nur ein paar Tage, und ich sagte: 'Bringt die Olsens zurück! Diese Kinder sind schrecklich.'" Ashley Olsen (l., beide 36) und Mary-Kate im Jahr 2019. © AFP/Angela Weiss Mary-Kate und Ashley Olsen fehlten in "Fuller House" Also kehrten Mary-Kate und Ashley zurück und wurden in den nächsten Jahren weltberühmt. Vor allem in den späteren Staffeln wurde die kleine Michelle zur heimlichen Hauptperson der Serie. 21 Jahre, nachdem die letzte "Full House"-Staffel lief, veröffentlichte Netflix eine Fortsetzung mit dem Titel "Fuller House". Die Sitcom lieferte von 2016 bis 2020 fünf Staffeln und zeigte viele bekannte Gesichter des Originals. So kehrte nicht nur Stamos zurück, auch Bob Saget (†65), Dave Coulier (63), Candace Cameron Bure (47), Jodie Sweetin (41) und viele weitere waren wieder in ihren altbekannten Rollen zu sehen. Doch wer fehlte? Michelle Tanner beziehungsweise die Olsen-Zwillinge! Mary-Kate und Ashley hatten sich längst aus dem Schauspiel-Geschäft zurückgezogen und waren nicht von einem Comeback zu überzeugen.

