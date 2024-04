Anzeigenhauptmeister erneut bedroht: "Du bist hier an der falschen Adresse!"

Auf die Frage, ob der 18-Jährige sich davon einschüchtern lässt, reagierte er gewohnt kühl: "Egal was kommt, ich mache immer weiter."

Auch ein vergangener körperlicher Angriff brachte ihn nicht davon ab, sein Hobby zu überdenken: "Das macht mit mir nichts. Ich werde dadurch nicht aufhören. Komme was wolle, ich werde immer weiter machen."

"Ist halt so. Ist Hobby-Risiko", sagte er lächelnd. Für Autofahrer machte er damit deutlich: Auch in Zukunft will er sein gesetztes Ziel verfolgen, in mindestens jeder Stadt Deutschlands einen Verkehrsverstoß anzuzeigen.