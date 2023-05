"Arielle"-Darstellerin überwältigt von Reaktionen auf ihre Rolle: "Musste einfach weinen"

Halle Bailey (23) spielt die Rolle der "Arielle". © Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

"Als ich diese Videos zum ersten Mal sah, musste ich einfach weinen", sagte Bailey dem Magazin "Glamour". "Ich habe unkontrolliert geschluchzt. Die Tatsache, dass diese Mädchen mich ansehen und die Emotionen empfinden, die sie empfinden, hat mich überwältigt."

Sie habe als Fünfjährige die Disney-Zeichentrickversion von "Arielle" gesehen und geliebt, sagte Bailey: "Ich erinnere mich, dass Arielle der Grund war, warum ich schwimmen wollte."

Als sie Arielle damals sah, habe sie gedacht: "Sie ist so schön; ich möchte auch eine Meerjungfrau sein. Sie sah zwar nicht so aus wie ich, aber damit hatte ich kein Problem, denn das war es, was ich zu der Zeit gewohnt war."

Dass eine schwarze Frau als Arielle gecastet wurde, rief vor Monaten bei Twitter viele Reaktionen hervor.