Block-Drama geht in die nächste Runde: Haftbefehl gegen Steakhouse-Erbin erlassen?

Laut neuesten Informationen soll ein europäischer Haftbefehl gegen die Steakhouse-Erbin Christina Block (48) ausgestellt worden sein. © Georg Wendt/dpa

Erst am heutigen Mittwochnachmittag hatte sich ein Polizeisprecher nach einem Polizeieinsatz bei der Block-Familie zu dem Vorfall geäußert: "Die Prüfung des Gesamtsachverhalts durch die Hamburger Strafverfolgungsbehörden dauert weiter an."

Wenige Stunden später sollen die dänischen Behörden den europäischen Haftbefehl gegen die Erbin ausgestellt und an das Hamburger Landeskriminalamt geschickt haben. Dies berichtete jetzt die BILD-Zeitung.

Auf Nachfrage wollte sich die Hamburger Staatsanwaltschaft nicht zu dem neuen Sachverhalt äußern und betonte – wie schon die Polizei – dass die Prüfung des Gesamtsachverhalts weiter andauere.

In der Silvester-Nacht sollen die beiden Kinder der Block-Erbin und ihrem Ex-Mann Stephan Hensel (49) beim Beobachten des Feuerwerks von Unbekannten in ein Auto gezerrt und nach Deutschland gebracht worden. Die beiden lebten zuletzt bei ihrem Vater in Dänemark, dieser wurde nach Angaben der dänischen Polizei vor der mutmaßlichen Entführung von mehreren Männern niedergeschlagen und so am Eingreifen gehindert.