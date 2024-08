Ralf Schumacher gegen Ex-Frau Cora: So eiskalt denkt Sohn David über Familien-Krieg

Cora Schumacher brachte mit ihrem Interview im "Spiegel" einen gewaltigen Stein ins Rollen. © Henning Kaiser/dpa

Einen Monat liegt das emotionale Blankziehen des TV-Experten schon zurück - Ex-Frau Cora (47) goss in einem Interview mit dem "Spiegel" jüngst aber noch einmal richtig Öl ins Feuer.

Inzwischen geht das Ganze so weit, dass sich Ralf am Wochenende via Instagram bei seinen Fans meldete und Chat-Nachrichten seiner Ex-Frau veröffentlichte.

Darin soll die Ex-Affäre von Oliver Pocher (46) Etienne (34) Anfang Oktober des Vorjahres zu einer vermeintlichen Hochzeit gratuliert und sich für das Paar gefreut haben.

Sohn David scheint die nächste Runde im Schumacher-Drama aber gewaltig am A**** vorbeizugehen. Das stellte der Rennfahrer in einem Interview mit TV-Sender RTL klar.

"Mir geht das sowieso ... Ich hab damit nichts zu tun, mir bleibt das auch nicht im Kopf hängen."