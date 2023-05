Deluxe-Betreuung für die Drillinge: Anna-Maria Ferchichi gönnt sich eigene Nanny für jedes Kind!

Amaya, Naima und Leonara (alle 1) kamen im November 2021 zur Welt. Für ihre Drillinge hat Anna-Maria Ferchichi (41) drei Kinderfrauen eingestellt. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

Das Leben als Influencerin und Mutter bringt ganz schön viel Arbeit mit sich. Erst recht, wenn man sich wie Anna-Maria Ferchichi zu Hause um eine ganze Rasselbande kümmern muss. Was so ein Promi-Leben als achtfache Mama im fernen Dubai so mit sich bringt, teilt die 41-Jährige gern und häufig auf Instagram, im Fernsehen und im gemeinsamen Family-Podcast mit Bushido (44).

Da ist es nur verständlich, wenn man bei der Betreuung der Kids die Unterstützung einer Nanny in Anspruch nimmt. Schließlich soll ja auch noch genug Zeit für romantische Stunden mit Ehemann Anis bleiben.

Doch wo Normalverdiener sich - wenn es gut läuft - eine einzige Kinderfrau leisten können, hat Anna-Maria für ihre Kinder gleich eine ganze Nanny-Armada eingestellt!

Wie die Schwester von Sarah Connor (42) in einer Frage-Runde auf Instagram verriet, haben Amaya, Naima und Leonora (alle 1) jeweils eine eigene Nanny. Um das tagtägliche Wohl der drei Einjährigen, die im November 2021 das Licht der Welt erblickten, kümmern sich demnach Gretchen, Gahara und Euphemia.

"Wunderbare Frauen, habe heute erst wieder gedacht, was für ein Glück wir haben", zeigt sich Anna-Maria dankbar über die Unterstützung der Erzieherinnen. Kein Wunder - schließlich dürfte der Betreuungsluxus im Hause Ferchichi für viele Familien - ganz zu schweigen von alleinerziehenden Müttern - ein Wunschtraum bleiben.

Eigentlich würden sie drei Nannys gar nicht mehr benötigen, gibt die gebürtige Delmenhorsterin zu. Schließlich seien die Drillinge auch sehr pflegeleicht und würden - abgesehen von einem Fläschchen um Mitternacht - von 20 Uhr bis 8 Uhr am Morgen durchschlafen.