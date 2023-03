Die TV-Tipps am Samstag: So witzig kann das Altwerden sein

Deutschland - Was läuft am Samstag im Fernsehen ? Die TAG24-TV-Tipps verraten es Euch! Zur Auswahl stehen diesmal ein mysteriöser Thriller, eine melancholische Studie übers Älterwerden und eine Doku über das Verschwinden der MH370 über dem Indischen Ozean.

In Paolo Sorrentinos (52) Ewige Jugend (2015) sinnieren zwei inzwischen greise Jugendfreunde, gespielt von Michael Caine (89) und Harvey Keitel (83), in einem Schweizer Luxus-Ressort über das Leben, die Liebe und die Tücken des Wasserlassens im hohen Alter. Tolle Schauspieler, wunderbare Landschaftsaufnahmen und eine Prise zu viel Pathos.

Von "The Fast and The Furious" gibt es inzwischen mehr Teile (neun, der zehnte erscheint Mitte Mai) als gesund ist für ein Film-Franchise. Die Macher der erfolgreichen Autoproll-Saga schlachten die Geschichte buchstäblich aus wie eine schrottreife Rostlaube. Das ZDF zeigt in der Nacht den fünften Teil der Filmreihe Fast & Furious Five (2011).



1.30 Uhr, ZDF