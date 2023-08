Festival-Gründer Holger Hübner nach Wacken-Chaos: "Liebe ist tatsächlich auch endlich!"

Wacken/St. Peter-Ording - Dauerregen hatte das Festivalgelände Anfang August in ein einziges Schlamm-Meer verwandelt, weswegen die Veranstalter erstmals in der Geschichte des "Wacken Open Airs (W:O:A)" aus Sicherheitsgründen einen Einlassstopp verhängen mussten. TAG24 hat Wacken-Gründer Holger Hübner (57) bei den " SPO Acoustic Sessions " getroffen und mit ihm über die Kritik und die Pläne für 2024 gesprochen.

TAG24 traf Wacken-Gründer Holger Hübner (57) bei den "SPO Acoustic Sessions" in St. Peter-Ording. © Madita Eggers/TAG24

Nicht nur die Fans im Stau auf dem Weg ins kleine Örtchen "Wacken" in Schleswig-Holstein bangten um das Festival, sondern auch Hübner und sein Partner Thomas Jensen (57).

"Als das Festival am Mittwoch überhaupt starten konnte, ist schon einmal eine Last von uns gefallen. Ungeil war natürlich, dass nicht alle mitfeiern konnten", so der Festival-Gründer im Gespräch mit TAG24.

"Aber zumindest die Leute, die da waren, konnten die Konzerte auch genießen." Die rund 30.000 Fans, die umkehren mussten, seien "entsprechend versorgt" worden.

Rückerstattungen der Ticketpreise und ein Vorverkaufsrecht für das Festival 2024 stimmten viele enttäuschte Fans im Nachhinein milde. Doch nicht bei allen legte sich der Unmut.

Dem Vorwurf der mangelnden Aufarbeitung der Geschehnisse widerspricht Hübner: "Wir stellen uns der Kritik, und nicht nur wir, sondern auch die Behörden. Wir arbeiten gemeinsam daran, Dinge schnell zu ändern und zu verbessern!"