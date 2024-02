Geheimnis gelüftet! Sommerhaus-Gewinnerin ist die neue "Single Lady" bei "Make Love, Fake Love"

Hamburg - Wie RTL am heutigen Montagabend mitteilte, startet die zweite Staffel der Kuppel-Show "Make Love, Fake Love (MLFL)" noch in diesem Monat. Wer herausfinden muss, ob die Kandidaten ernsthaftes Interesse an ihr haben oder ihre Liebe nur "faken", steht nach monatelangen Spekulationen auch fest. Und die Dame ist keine Unbekannte.