"Goodbye Deutschland"-Star Peggy Jerofke zeigt neues Familienmitglied!

Köln/Mallorca - TV-Auswanderin Peggy Jerofke (43) hat Nachwuchs bekommen! Auf Instagram stellte die Ex von Steff Jerkel (53) am Freitag das neueste und kleinste Familienmitglied vor.

"Wir haben sie aus der Mallorca-Tierrettung und war da wirklich sehr gut aufgehoben", so der " Goodbye Deutschland "-Star. Aber nicht nur Peggy und Tochter Josephine (4) freuen sich über den jüngsten und knuffigen Zuwachs.

Jetzt meldete sich die 43-jährige Gastronomin via Instagram bei ihren mehr als 100.000 Followern. Mit von der Partie? Die sechs Monate alte Chihuahua-Mix-Hündin Elsa. "Ich wollte euch mal unser neues Familienmitglied vorstellen. Und zwar ist das Elsa - benannt durch Josephine", verriet Peggy voller Stolz und Freude ihren Fans.

Auch Tochter Josephine kuschelt gerne mit der kleinen Chihuahua-Dame Elsa. © Montage: Instagram/Screenshot/Peggy Jerofke

"Danke schön, dass Ihr einen Hund aus dem Tierschutz adoptiert habt ❤️" schrieb beispielsweise das Tierheim Köln-Dellbrück, das sich selbst seit Jahren um den Schutz einzelner Schicksale kümmert, pflegt und aufpäppelt.

Auch bei den Fans und Zuschauern der beliebten TV-Sendung hatten Peggy, Steff und Tochter Josephine scheinbar ein Stein im Brett, da sie sich für eine Hündin aus dem Tierschutz entschieden.

"Tierschutz ist immer die bessere Wahl 🥰", "Klasse, dass Ihr ein Tier aus der Rettung in Eurer Familie aufgenommen habt 👏❤️❤️❤️" oder "Ganz, ganz großes Kompliment an Dich, dass Du die süße Elsa aus dem Tierschutz adoptiert hast! Hochachtung ❤️…. Die ist ja so niedlich 😍", schrieben einige unter den zuckersüßen Beitrag.

"Elsa war bei den Mallorca-Tierrettern sehr gut aufgehoben und das hat uns direkt gefallen. Jetzt genießen wir erst einmal unsere Kennenlernzeit", plauderte Peggy munter über die kommenden Wochen. Für Tochter Josephine ist Mama damit sowieso die Beste.