Halle Berry (57) posiert für heißen Wüsten-Schnappschuss in Spitzen-Dessous!

Halle Berry (57) posierte an einem Felsen und zeigte dabei ihren makellosen Körper. © Screenshot Instagram/Halle Berry

Auf dem aktuellsten Bild ist die Oscar-Preisträgerin stilvoll mit einem beigefarbenen Kopftuch zu sehen. Dazu trägt sie eine stylische Sonnenbrille und edle smaragdgrüne und goldene Ringe. Ihrem Post gab sie den Titel: "Mehr Freude = weniger Hass".

Für weitaus mehr Aufregung sorgt allerdings eine weitere Aufnahme der 57-Jährigen! Trotz ihres Alters zeigt die Regisseurin ("Bruised") ihren Körper und stellt in stolz in einem schwarzen Spitzen-Dessous-Body zur Schau, während sie für einen heißen Wüstenschnappschuss an einem Felsen sitzt.

Nicht nur die Kulisse, vor der Berry posierte, ist sensationell!

Auf dem sexy Foto - Titel: "Ich konnte diese Steine nicht verstecken" - sieht die zweifache Mutter fantastisch aus: Der Körper der brünetten Schönheit ist schlank, ihre Beine straff.