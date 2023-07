Harry Styles ganz in Pink: Mega-Star bekommt Wachs-Zwilling bei Madame Tussauds

Madame Tussauds in Berlin ist um eine Attraktion reicher: Harry Styles ist in einer pink-plüschigen Wachs-Version seiner selbst in der Hauptstadt zu bewundern.

Von Christoph Carsten

Berlin - Madame Tussauds in Berlin ist um eine Attraktion reicher: Mega-Star Harry Styles (29) ist ab sofort in einer pink-plüschigen Wachs-Version seiner selbst in der Hauptstadt zu bewundern.

Am Montag wurde eine neue Wachsfigur von Sänger Harry Styles (29) bei Madame Tussauds in Berlin enthüllt. © Madame Tussauds Berlin Zur Enthüllung von Harrys Wachs-Zwilling kamen am heutigen Montag 100 Fans des britischen Popstars in das berühmte Wachsfigurenkabinett an der Prachtstraße Unter den Linden. Die treuen Anhänger des früheren "One Direction"-Sängers waren zuvor via Social Media ausgewählt worden. Passend zu Harrys oft extravagantem Look durften bei dem Eröffnungsspektakel Pailletten, Glitzer und jede Menge pinker Federboas nicht fehlen. "Ich durfte Harry Styles schon auf vielen Konzerten live erleben – aber so nah wie heute war ich ihm noch nie", sagte etwa Frederike (23) aus Potsdam. Die Gewinnerin der Social-Media-Aktion durfte die Wachsfigur zum offiziellen Pressetermin enthüllen. Unterhaltung "Zwei Dreißiger" gehen auf erste Tour: Damit hätte das Paar nicht gerechnet Frederikes Fazit: "Der Moment der Enthüllung war für mich Gänsehaut pur. Ich hätte mir auch keinen besseren Look für die Figur vorstellen können." Das pink-plüschige Outfit, das die Harry-Figur trägt, ist eine Replica seines ikonischen Gucci-Looks, den er bei seiner Show auf dem Coachella 2022 trug.

Harry Styles neu bei Madame Tussauds in Berlin: 100 Fans sind begeistert