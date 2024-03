Heinz Hoenig (72) nach Reaktionen auf Vaterwerden im höheren Alter: "Die hat noch nie richtig gevögelt!"

An eine Reaktion können sich beide allerdings noch besonders gut erinnern. Es war ein Moment, der sie kurz stocken ließ, bevor Fassungslosigkeit eintrat.

Sie berichteten, dass es viel Kritik und Anfeindungen von der Presse sowie in den sozialen Netzwerken gab. Dazwischen habe es aber auch einige positive Beglückwünschungen gegeben.

Als Hoenig in den Jahren 2020 und 2022 noch einmal im Alter von 69 und 71 Jahren Vater wurde, waren die Reaktionen auf das verliebte Paar sehr unterschiedlich.

Und dabei stört noch nicht einmal der Altersunterschied von 34 Jahren, wie beide in ihrem aktuellen Podcast " Hönig im Ohr " unter Beweis stellen.

Dass die Liebe zwischen zwei Menschen eine starke Bindung aufbaut, ist vielen bekannt. So muss es anscheinend auch zwischen Heinz Hoenig und seiner Frau Annika sein.

Seit 2019 sind beide verheiratet. Schnell kam auch der Wunsch nach Kindern auf. © Screenshot/Instagram/heinz_hoenig_official

Als sich der erste Sohn des seit 2019 verheirateten Ehepaares ankündigte und Annika mit einem Schwangerschaftsbauch gesehen wurde, konnte eine Interviewpartnerin sich offenbar nicht zurückhalten.

Die 38-Jährige berichtete, dass die Frau verwundert gefragt haben soll: "Wie ist denn das passiert?"

Heinz wusste in seiner mürrischen Art zu antworten: "Die hat wahrscheinlich noch gar nicht richtig gevögelt. Wie kann man so was Dummes fragen?"

Aber auch die werdende Mama selbst sei in dieser Situation schlagfertig gewesen: "Ich habe ihr dann erklärt, dass wir nicht nur Rommé und Skat spielen oder ich nackig über die Blumenwiese gelaufen bin."

Die Entscheidung, ein gemeinsames Kind zu bekommen, sei im November 2019 in einem Hotel in Düsseldorf gefallen. Damit Annika etwas von ihrem Mann bleibe, sollte er einmal nicht mehr sein, habe sie der Wunsch nach Kindern ereilt.

Auf die konkrete Frage, ob Heinz noch mal Vater werden möchte, sei er damals direkt vor Freude in die Luft gesprungen. Seine Antwort: "Annika, mit dir sofort!"

Was andere von ihnen denken, sei beiden egal. Hoenigs Kommentar darauf: "Wie wir unsere Familie leben, geht keinen etwas an. Die sollen alle mal ihre Klappe halten."