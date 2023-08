"Ihr seid der Jackpot meines Lebens": Tocotronic begeistert mit Jubiläums-Konzert im Stadtpark

Genau ein Jahr nach ihrem unvergesslichen Konzert ist "Tocotronic" am gestrigen Samstagabend in den Hamburger Stadtpark zurückgekehrt.

Von Madita Eggers

Hamburg – Genau ein Jahr nach ihrem unvergesslichen Konzert ist "Tocotronic" am gestrigen Samstagabend in den Hamburger Stadtpark zurückgekehrt. In die Stadt, in der vor 30 Jahren zumindest für drei der vier Bandmitglieder alles begann. Zum Jubiläum schenkten Dirk von ­Lowtzow (52), Jan Müller (52), Arne Zank (53) und Rick McPhail (53) ihren Fans einen nostalgischen sowie politischen Abend, der nahtlos an das "magische Konzert" vom Jahr davor anschloss.

Voller Körpereinsatz für die Kunst. Dirk von ­Lowtzow (52), Sänger und Texter von "Tocotronic", gab sich am Samstag im Hamburger Stadtpark voll und ganz der Musik hin. © Fabian Lippke Während vergangenes Jahr ganz im Zeichen ihrer "Hamburg Years" stand, sollte dieses Mal ihr 13. Studioalbum "Nie wieder Krieg" im Fokus stehen, das gleichzeitig auch Namensgeber ihrer Tour ist. Begonnen hat das Konzert – genau wie am 19. August 2022 auch – jedoch mit ihrem allerersten Lied "Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit". Dieses sei gleichzeitig auch das Beste, was sie je geschrieben hätten, so Sänger Dirk von Lowtzow (52) am Samstag: "Eigentlich hätten wir danach aufhören können". Zum Glück haben es die ehemaligen Hamburger Studenten nicht getan. Ihre ehrlichen, tiefgründigen Texten werden nicht nur immer wieder aufs Neue von Kritikern gelobt, sondern bewegen seit Jahren mehrere Generationen. Unterhaltung "Der Landarzt"-Star Christian Quadflieg still und heimlich in Hamburg beerdigt Zu den gewohnt großen Emotionen, den politischen Statements oder dem "tanzbaren Widerstand", wie von ­Lowtzow es angelehnt an die amerikanische Aktivistin Emma Goldman (†70) nannte und dann "Jugend ohne Gott gegen Faschismus" anstimmte, schwelgte die Band passend zum Jubiläum auch ein wenig in Nostalgie.

Tocotronic in Hamburg: "Ganz, ganz ehrlich und vom tiefsten Herzen: Wir lieben Euch."

Gitarrist Rick McPhail (53) ist seit 2004 ein festes Bandmitglied von "Tocotronic". © Fabian Lippke "Gestern bin ich durch Hamburg gestreift, an Orte von früher, zum Beispiel bei der Apostelkirche in der Wilhelmstraße in Eimsbüttel und da bin ich total wehmütig geworden und ich wollte eine Liebeserklärung machen: Rick, Jan und Arne, ihr seid der Jackpot meines Lebens", erzählte der 52-jährige Sänger, bevor er die ersten Riff des gleichnamigen Songs spielte. Im Bunker nahe der Hamburger Kirche hat vor 30 Jahren die Erfolgsgeschichte von Tocotronic begonnen. Zwar war Gitarrist Rick McPhail 1993 bei der Gründung noch nicht dabei, aber durch seinen Beitritt vor 20 Jahren habe er die Band erst "komplett" gemacht, so von Lowtzow. Mehrfach bedankte sich die Indie-Rock-Band auch bei ihren Fans, nicht nur für die Glückwünsche zu ihrem 30. Jubiläum, sondern auch für die jahrelange Treue – und das trotz ihres Umzuges nach Berlin: "Ganz, ganz ehrlich und vom tiefsten Herzen: Wir lieben Euch." Unterhaltung Thorsten Legat kann sich selbst nicht leiden: "Leck mich an den A****backen, ey" Und die Fans lieben Tocotronic. Zwei Stunden lang sangen, tanzten und bangten die rund 4000 Besucher im Hamburger Stadtpark. Kleine Moshpits und Stagediving-Aktionen einiger Fans waren die Höhepunkte der energiegeladenen Menge, die mit minutenlangem Schlussapplaus Dirk, Jan, Arne und Rick zu ihrer dritten (!) Zugabe des Abends bewegten. Nach Hits wie "Hi Freaks" und "This Boy Is Tocotronic" besiegelte der viel gewünschte Song "Freiburg" den krönenden Abschluss des Abends.

