Illusionist Hans Klok bringt Las Vegas nach Deutschland: "Der Erfolg ist wie eine Droge!"

Hamburg – "Sie sehen, was sie nicht sehen und sehen nicht, was sie sehen": Illusionist Hans Klok (54) gilt als schnellster Magier der Welt und startet im Mai seine "Live from Las Vegas"-Tour in Hamburg . Von Straßenmagie, Gedankenlesen bis hin zu den "großen körperlichen" Tricks sei alles mit dabei, wie der gebürtige Niederländer im TAG24 -Interview verrät. Erwarten könnten die Zuschauer eine gigantische Show, die sich selbst nicht zu ernst nimmt: "Das ist für mich das Schöne am Showbusiness, das alles mit einem Augenzwinkern zu verstehen ist."

Aber die Abwechslung ist hier in Europa natürlich viel größer, hier bin ich in Holland, Frankreich, England und Deutschland. In Vegas ist es jeden Tag dasselbe Theater."

Klok: "Ich hatte 2017 überlegt, was ich mit meinem Leben machen will. Ich ging auf die 50 zu und wollte gerne nach Las Vegas. Ich habe es auch geschafft und nach eineinhalb Jahren fing Corona an. Und das war natürlich schlimm. Wie jeder habe ich erst gedacht, das dauert nur ein oder zwei Wochen. Und dann verwandelte sich Las Vegas in eine Geisterstadt. Es war dann für mich besser, wieder in meine Heimat zurückzukehren und dann auch hierzubleiben."

TAG24: Und was ist es für Sie? Dass Sie das nach all den Jahren immer noch mit so viel Begeisterung machen.

Klok: "Nein, niemals. Ich bin glücklich, sagen zu können, dass mein Leben bis jetzt wie ein Buch ist, was ich mir immer gewünscht habe. Das passiert nicht jedem. Und ich hatte Glück, dass meine Eltern auf mich keinen Druck ausgeübt haben, einen anderen Beruf zu wählen. Das Einzige, was sie gesagt haben, war, dass ich als Künstler eine Tanzausbildung machen soll."

Das deutsche Magier-Duo "Siegfried und Roy" alias Siegfried Fischbacher (l.) und Uwe Ludwig Horn waren Hans Kloks größte Vorbilder und seine Freunde. © Neil Jacobs/AP/dpa

TAG24: Wie lange dauert die Vorbereitung für eine Show?

Klok: "Für die Show, die in sechs Wochen anfängt, mache ich gerade noch die letzten Sachen. Ich arbeite nebenbei in meinem eigenen Nachtclub in Amsterdam und mache auch noch Galas. In der Zwischenzeit bereite ich diese Show vor, arbeite aber auch schon an der Tour fürs nächste Jahr über ein 'Hotel of Mystery'.

Ich mag es, eine kleine Geschichte zu erzählen, in der aktuellen Show erzähle ich über die 'History of Magic' und am Ende erzähle ich auch über Siegfried und Roy. Sie sind beide in einem Jahr gestorben und waren meine großen Vorbilder und Freunde. Und das letzte Mal, dass die beiden zusammen irgendwo waren, war bei meiner Show in Las Vegas."

TAG24: Also können Sie sich vorstellen, noch sehr lange weiterzumachen?

Klok: "Ja, obwohl ich sagen muss, ich weiß nicht, wie lange ich noch der 'schnellste Magier der Welt' sein werde. Ich verschwinde und stehe eine Sekunde später wieder auf der Bühne. Dafür muss man sehr viel trainieren und vielleicht kommt das in fünf bis zehn Jahren zum Ende. Dann mache ich eine 'Hans Klok Unplugged Show' (lacht). Ich muss auch weitermachen, weil mich nie jemand gefragt hat, ob ich sein Lehrer sein will und an den ich mein Vermächtnis übergeben kann. Wie es früher Tradition in der Zauberei war. Aber ich glaube, ich wäre auch zu ungeduldig, um ein guter Lehrer zu sein."

TAG24: Vielleicht fragt Sie demnächst ja noch einer …

Klok: "Oder eine 'sie'. Speziell in Asien sind die besten Magier die Frauen. Es ist sonderbar, dass es hier gar nicht so ist."

TAG24: Stimmt, hierzulande ist es sehr männerdominiert. Von weiblichen Magiern an sich hört man nicht viel.

Klok: "Ein Freund von mir hat das studiert und denkt, dass es etwas mit der Hexerei zu tun hat, dass Frauen unbewusst gegen die Magie sind. Eine Frau, die Magie macht, ist eine Hexe und ein Mann ist ein Zauberer, positiv."