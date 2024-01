Fall der entführten Block-Kinder: Polizei sucht Paar und einen weiteren Mann!

Hamburg/Dänemark - Im Entführungsfall um die jüngsten Kinder der Steakhouse-Erbin Christina Block (48) sucht die dänische Polizei nun drei Zeugen, wie die Beamten am Mittwochmittag mitteilten.

Die Polizei Südjütland sucht nach drei Zeugen, die möglicherweise das Geschehen der Entführung beobachtet haben. © Citynewstv

In einem öffentlich einsehbaren Zeugenaufruf der Polizei Südjütland werden ein Paar und ein weiterer Mann gesucht, die in der Silvesternacht möglicherweise die Entführung der beiden Block-Kinder und den Überfall auf ihren Vater Stephan Hensel (49) beobachten haben.

Der Ex-Mann der Steakhouse-Erbin war kurz nach Mitternacht am 1. Januar in der dänischen Ortschaft Gravenstein von bisher Unbekannten niedergeschlagen geworden, währenddessen seine zwei Kinder in ein Auto gezerrt und nach Hamburg zu ihrer Mutter gebracht worden sind.

Nach zahlreichen Zeugenbefragungen sucht die dänische Polizei nun nach einem Pärchen, das sich zwischen 0.03 und 0.12 Uhr am Hafen aufgehalten haben soll. Die Frau soll dabei einen auffälligen hellrosa Mantel getragen haben.

Zudem wird ein 175 bis 185 Zentimeter großer Mann gesucht, der gegen 0.12 Uhr am Hafen ein Feuerwerk angezündet haben soll. "Es geht um eine Frau und zwei Männer, die nicht mit der Tat in Verbindung stehen, sondern lediglich als Zeugen gesucht werden", heißt es in der Mitteilung der Polizei.