Johannes Oerding will Fan-Wunsch erfüllen, muss dann aber erstmal googeln

Hamburg/Friedberg – Johannes Oerding (41) ist für seine Fan-Nähe bekannt. Bei fast jedem seiner Konzerte geht der Wahl- Hamburger singend durch das Publikum und quatscht auch mal gern mit dem einen oder anderen. So auch mit dem kleinen Paul, nichts ahnend, dass dieser einen sehr speziellen Song-Wunsch hat …

In der Annahme es sei ein Scherz, schließlich handelt es sich bei dem Lied nicht etwa um eine alte Kamelle, sondern es ist Teil der Special-Edition von Oerdings aktuellem Album "Plan A". Doch der 41-Jährige meinte seine Frage ernst und erntete dafür noch mehr Gelächter.

Nach einer kurzen Pause sagte Oerding: "Das kann ich gar nicht. Kann mal jemand den Text googeln". Woraufhin das Publikum in lautes Gelächter verfiel.

Kurzerhand ging Johannes Oerding auf den Jungen zu und fragte ihn, ob er ein Lieblingslied von ihm hätte, was er gerne mal hören würde.

Wie Fans vor Ort berichteten, hielt dieser bereits seit über einer Stunde ein selbst gebasteltes Schild hoch, als sein Idol ihn endlich in der Menge entdeckte.

Am Freitag spielte Johannes Oerding im Rahmen seiner "Plan A Open Airs 2023"–Tour im hessischen Friedberg. Unter den Gästen waren auch der kleine Paul und seine Eltern.

Fans filmten den süßen Moment zwischen Paul und Johannes Oerding (41) mit. Er postete es später in seiner Story. © Screenshot/Instagram/johannesoerding

Natürlich waren nicht nur sofort viele Handys auf ihn gerichtet, sondern ein weiblicher Fan ließ Oerding auch von ihrem Gerät die Lyrics zu seinem eigenen Song ablesen.

Der Security-Mann hielt das Mikro, die Gitarre wurde gereicht und losging die Mini-Akustik-Performance inmitten der Menschenmenge. Und das alles nur für Paul, der sichtlich gerührt schien.

Viele Fans schwärmten auf Instagram noch nach dem Konzertabend von diesem "rührenden Moment" und lobten Oerding dafür, dass er "so auf dem Boden geblieben" ist.

Die meisten fiebern schon dem nächsten Konzert des Künstlers in Fulda am 18. Juli entgegen. Und auch der Sänger selbst war ganz begeistert: "Es war so toll", schrieb er auf Instagram.