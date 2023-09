Julian F. M. Stoeckel macht überraschendes Geständnis: "Ich bin eine kleine Pferdeflüsterin!"

Hannover/Berlin - Designer, Schauspieler, Reality-TV-Star und auch Pferdenarr? Julian F. M. Stoeckel (36) verriet TAG24 im Rahmen des Audi-Ascot-Renntags in Hannover-Langenhagen, dass er nicht nur der oft pompösen Outfits wegen begeisterter Anhänger von Pferderennen ist.

Gut gelaunt und mit besonders großem Hut besuchte Julian F. M. Stoeckel (36, r.) zusammen mit seiner Freundin, Schauspielerin Franziska Traub (61), Ende August das Ascot-Pferderennen in Hannover. Eine Leidenschaft der Pferdenärrin. © Alice Nägle/TAG24

Wie überraschend viele Promis und Sternchen war auch Julian F. M. Stoeckel vor vielen Jahren einmal stolzer Besitzer eines Rennpferdes. "Das hieß natürlich 'La Stoeckel'", so der Reality-Star im Gespräch mit TAG24.

"Aber sie hatte nicht so Lust zu gewinnen, sondern für sie galt immer der olympische Gedanke 'Hauptsache dabei zu sein'. Und wenn die anderen ganz schnell gelaufen sind, ist sie parallel langsamer geworden."

Noch heute amüsiert sich der 36-Jährige prächtig beim Gedanken an die alten (schönen) Rennzeiten. Bei denen er selbst im sogenannten "Sulky" (eine Art Pferdewagen) saß und versuchte, sein dann leider doch nicht so schnelles Pferd zum Traben zu motivieren.

"Sie war quasi ich als Pferd, eine echte Diva. Und Diven tun grundsätzlich nicht das, was die anderen wollen, sondern immer nur das, was nach ihren Parametern läuft", so der Designer.