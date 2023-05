Julian Zietlow kündigte "Wahrheit" an - und ist dann plötzlich weg!

Berlin - Eigentlich wollte Julian Zietlow (38) am gestrigen Samstag um 18 Uhr über die "Wahrheit" auspacken. Stattdessen sah es zwischenzeitlich so aus, als habe der Ex-Fitness-Guru seinen Instagram-Kanal gelöscht.

Neue Liebe: Kate Kosolovskaia (25) bezeichnete Julian Zietlow (38) in der Vergangenheit als seine "spirituelle Ehefrau". © Screenshot/Instagram/katekolosovskaia

Was ist da bei Zietlow los? Lange hatte er seine Anhänger auf die Folter gespannt und sein mysteriöses Wahrheits-Statement beworben. "Bevor ich von ihnen gecancelt werde ... werdet ihr ALLES erfahren", hatte der 38-Jährige in einer seiner letzten Nachrichten auf Instagram geraunt.

Und gespannt waren viele Follower des Neu-Erweckten. Denn was sollte nach Regentänzen im Drogen-Trance, bizarren Unterhaltungen über Popo-Lecken und Gruppenkuscheln mit der thailändischen Esoterik-Clique noch kommen?

Was am besagten Samstag dann kam, überraschte in der Tat viele: Denn es kam ... erstmal nichts.

Stattdessen sah es so aus, als habe der ehemalige Fitness-Influencer seinen Kanal auf der Social-Media-Plattform gelöscht. Was für eine Enttäuschung für die Fans und amüsierten Beobachter des "Rocka Nutrition"-Gründers!

Hat Zietlow etwa - aus Gründen, über die nur gemutmaßt werden kann - die Zeit vergessen? Oder war alles nur ein Prank?

Eine weitere Möglichkeit: Die bösartigen Mächte der Cancel Culture sind dem Mitglied des Bashar-Kults zuvorgekommen, um zu verhindern, dass dieser seine Wahrheiten unter das Volk bringt!