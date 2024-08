Erbitterter Kampf ums Wasser: Neue Impro-Komödie mit Charly Hübner in den Kinos

Die neue Impro-Komödie "Micha denkt groß" startet am Donnerstag bundesweit in den Kinos.

Von Madita Eggers

Hamburg - Die neue fiktive Impro-Komödie "Micha denkt groß" unter der Regie von Lars Lessen (55, "Legend of Wacken") und Jan Georg Schütte (61) startet am Donnerstag bundesweit in den Kinos. Zusätzlich gehen Teile des Produktionsteams ab dem 20. August auf große Kinotour durch ganz Deutschland. Mit dabei ist auch Hauptdarsteller Charly Hübner (51), der im TAG24-Interview verriet, warum der Film für ihn auf die große Leinwand gehört.

Schäfer Jonas (Ulrich Brandhoff) und Ex-Game-Designer Micha (Charly Hübner, r.) sind entsetzt über den leeren Dorfbrunnen. © ARD Degeto/MDR/Florida Film/ Pandora Film/Thomas Leidig Als Kernthema behandelt der Film die Frage, wie wir als Gesellschaft in Zukunft mit Krisen umgehen werden: Als in dem einzigen Brunnen von Klein-Schappleben das Grundwasser versiegt, bricht ein wahrer Kampf unter den Dorfbewohnern aus. Mittendrin Heimkehrer Micha (Charly Hübner), der sein Elternhaus in ein Wellness-Resort für reiche Stadtmenschen verwandeln will. Dabei aber auf viel Widerstand trifft – und das nicht nur in Form der Wasserknappheit. TAG24: Herr Hübner, wie muss man sich als Laie eine "Impro-Komödie" vorstellen, wie groß ist der improvisierte Anteil der Dialoge? Kino & Film News Kinotour von "Micha denkt groß" mit Charly Hübner startet Hübner: Erst einmal glaube ich, dass das jeder Schauspieler und jede Schauspielerin anders erlebt, technisch gesehen ist der Anteil der improvisierten Dialoge nahezu 100 Prozent. Ich stelle mir das immer so vor, wie, wenn ich Leute, die ich lange nicht gesehen habe, wieder treffe oder Leute, die ich gar nicht kenne, kennenlerne, dann ist das ja letztlich im Leben auch eine mehr oder weniger improvisierte Situation so wie auch dieses Gespräch ja ein nicht geplanter Informationsaustausch ist. TAG24: Stellt einen das nicht vor Herausforderungen? Hübner: Alles das, was wichtig für die Erzählung der Charaktere und der Situation ist, in denen diese Charaktere sind, wird vorher mit Regie und Autorenschaft abgestimmt, denn es ist natürlich ein leichtes, sich in einer Improvisation mit sehr guten Schauspielerinnen und Schauspielern ordentlich zu vergaloppieren, in alle möglichen Richtungen. Umso stärker ein Charakter in seiner Zeichnung ist, desto mehr ist möglich.

Charly Hübner über das Kino-Erlebnis: "Ist etwas anderes als zu Hause mit der Chipstüte!"