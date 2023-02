Hollywood-Superstar wäre beinahe James Bond geworden - doch seine Verlobte stellte ein Ultimatum!

Für seine Darbietung in "Schindlers Liste" (1993) hatte er grade eine Oscar-Nominierung bekommen, als die Bond-Produzenten nach einem neuen 007 Ausschau hielten.

Was tut man nicht alles für die Liebe? Für seine angehende Frau Natasha Richardson († 45) verzichtete Neeson in den 90er Jahren auf die vielleicht berühmteste Rolle der Filmgeschichte: James Bond aka Agent 007.

Neeson in einer Szene aus dem zweiten "Taken"-Teil. © dpa/universumfilm

"Sie hat mir ein James-Bond-Ultimatum gestellt", betonte der Nordire. "Und sie hat es ernst gemeint! Komm schon, da sind all diese wunderschönen Mädchen in verschiedenen Ländern [...]. Ich bin mir sicher, dass viele ihrer Entscheidungen darauf beruhten", versuchte Neeson sich in die Position seiner Frau zu versetzen.

Mit den "Taken"-Filmen bekam er knapp 15 Jahre später aber dann doch noch seine eigene Action-Reihe. Durch "Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung" (1999) und "Batman Begins" (2005) war er außerdem Teil von echten Blockbuster-Franchisen á la James Bond.

Natasha Richardson - die Neeson 1994 nach abgelehnter "James Bond"-Rolle geheiratet hatte - starb 2009 an den Folgen eines Skiunfalls. Aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor.