"Kevin allein zu Haus": Selbst die Hausbesitzer sind erstaunt, dass diese Szene echt ist

Wie man sehen kann, spielt "Kevin allein zu Haus" zu Weihnachten. Der Weihnachtsbaum ist echt, den hat sich der Knabe aus dem Garten des Anwesens geholt.

In der Doku: "The House From ...", die seit Oktober 2024 zu sehen ist und in die das People Magazin vorab Einblick nehmen durfte, erinnert sich Familie Aberdshein, die damals im Wohnhaus der McCallisters lebte, an die Tage Anfang der 90er-Jahre.

"Es ist einfach eine lustige, positive Erfahrung, warum sollte man sie nicht mit anderen teilen?", erzählt Hausbesitzer John, weshalb man sich entschlossen habe, bei der Dokumentation mitzumachen. Tochter Laura verrät, bei welcher Szene ihre Eltern stutzig wurden.

Um Weihnachtsstimmung zu erzeugen, stellt sich Kevin McCallister einen Weihnachtsbaum in die Wohnung, den er sich zuvor im heimischen Garten besorgt hat.

Dazu schneidet der Junge einen Nadelbaum in zwei Hälften. "Wow, sie haben diese Szene wirklich gut gefilmt. Es sieht sehr realistisch aus", schildert Laura, was ihre Eltern dachten.

Als sie jedoch in den Hinterhof zurückkehrten, stellten sie fest, dass ein zum Anwesen gehörender Baum tatsächlich zerteilt worden war.