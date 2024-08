Familie hielt seinen Tod drei Monate lang geheim: Trauer um Schauspiel-Star!

Robert Logan wurde 82 Jahre alt. (Archivbild) © Montage: IMAGO / Everett Collection

Der US-Amerikaner starb bereits am 6. Mai dieses Jahres eines natürlichen Todes in Estero (US-Bundesstaat Florida), wie sein Sohn Anthony Logan nun gegenüber dem People-Magazin bestätigte.

"Er war die Verkörperung der Agape [göttliche oder von Gott inspirierte uneigennützige Liebe, Anm. d. Red.], buchstäblich des platonischen Ideals ehelicher oder familiärer Liebe", teilte die Familie des Schauspielers der Zeitschrift in einer Erklärung mit.

Man fühle sich "so glücklich, so gesegnet, das zu erleben; so glücklich und so gesegnet, ihn zu kennen".

Warum man so lange damit wartete, den Tod des früheren Schauspiel-Stars öffentlich zu machen, verrieten die Hinterbliebenen indes nicht.

Logan wurde am 29. Mai 1941 als eines von sieben Geschwisterkindern in New York City geboren. Er wuchs zum Teil in der Hollywood-Stadt Los Angeles auf und fand über ein Baseball-Stipendium in Arizona seinen Weg in die Schauspielerei, nachdem er von einem Scout entdeckt worden war.