Knurrende Mägen bei "7 vs. Wild": Die ersten Kandidaten scheitern an der Nahrungssuche

Die Location von "7 vs. Wild" ist zwar von Wasser umgeben, aber Fische scheinen dort rar zu sein. Alle Versuche, ein paar Fische zu angeln, schlugen fehl.

Von Robert Lilge

Britisch-Kolumbien - Nachdem die ersten Kandidaten bei "7 vs. Wild" ihre Gebiete, in denen sie abgesetzt wurden, erkundet haben, steht nun die Nahrungsversorgung auf dem Plan. Doch diese läuft für einige nicht so erfolgreich wie erhofft.

Ann-Katrin "Affe auf Bike" Bendixen (23) hat sich das Fischen in "7 vs. Wild" einfacher vorgestellt. © Screenshot/YouTube/7vsWild Zwei Wochen lang müssen die 14 Kandidaten in der Wildnis überleben. Schon an den ersten Tagen merkten sie, dass vor allem die Suche nach Nahrung zum Problem werden kann. Eine Nahrungsquelle fiel allen sofort ins Auge und wurde direkt verköstigt: dunkle saftige Beeren an großen Büschen. Jens "Knossi" Knossalla (37) und Sascha Huber (31) hatten nach einer Kostprobe zwar etwas Bauchschmerzen, aber alles überstanden. Dennoch wünschten sich alle Teilnehmer etwas Abwechslung auf dem Teller. Es lag also nah, in den Gewässern zu fischen. Knossi und Sascha Huber bauten sich eine Angel und ein Netz, in der Hoffnung, dass ein Fisch anbeißen oder sich darin verfangen würde. Dabei war Knossalla anfangs frohen Mutes: "Hier ist was drin, Sascha!" Kurze Zeit später dann doch die Einsicht: "Ja, Freunde. Der Fischfang hat nicht so gut geklappt. Jetzt müssen wir weiterschauen, was Nahrung betrifft. Wir machen uns schon ein bisschen Sorgen." Zusätzlich zum leeren Magen ließ auch der Misserfolg beim Fischen die Stimmung in ihrem Zweierteam schnell sinken.

Muscheln sorgen für Schnittwunden