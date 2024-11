Mega-Fights bei "Fame Fighting 2": Tobias Pietrek holt sich Sieg in heftigem Blut-Kampf

Jubel in der Halle!

Unter dem Applaus aller Zuschauer muss der Ex-Kandidat von "Are You The One" ordentlich einstecken. Nach einigen klaren Treffern seines Gegners blutet dem 26-Jährigen ziemlich die Nase. Pietrek dagegen hat mit einem leichten Cut auf der rechten Brust zu kämpfen.

Es geht in die letzte Runde.