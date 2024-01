"Miniatur Wunderland" Hamburg bietet freien Eintritt und erhält Hassbriefe

Hamburg - Für eine eigentlich sehr schöne und auch erfolgreiche Aktion werden die Betreiber des "Miniatur Wunderlands" in Hamburg seit Jahren angefeindet, wie Mitbegründer Frederik Braun (56) jetzt auf der Instagram-Seite der Touristen-Attraktion verriet. Davon abhalten lassen sie sich aber nicht.

Die Zwillingsbrüder Gerrit (l.) und Frederik Braun haben 2001 das Miniatur-Wunderland in der Hamburger Speicherstadt gegründet. Heute gehört es zu den beliebtesten Touristen-Attraktionen in ganz Deutschland. © Georg Wendt/dpa

Seit 2015 gibt es im Miniatur Wunderland jedes Jahr im Januar die Aktion "Ich kann es mir nicht leisten".

Diese bietet finanziell benachteiligten Menschen die Möglichkeit, die Miniaturwelten in der Hamburger Speicherstadt an bestimmten Terminen kostenlos zu besuchen.

Nach Angaben der Betreiber haben bereits über 100.000 Gäste bei der Aktion dankend mitgemacht.

Diese sei über die Jahre aber auch oft Opfer von Anfeindungen geworden, wie Braun, Mitbegründer des Miniatur-Wunderlands, vor Kurzem in einem Instagram-Reel entsprechend verriet.

"Das ist einer von vielen Hassbriefen, die wir bekommen haben", beginnt Braun und hielt den besagten Brief in die Kamera. "Wir wurden in den letzten acht Jahren beschimpft und beleidigt, weil wir angeblich Schmarotzern, Wirtschaftsflüchtlingen und sonst irgendwem hier freien Eintritt gewähren."

Davon abhalten lassen sich Frederik Braun und sein Bruder Gerrit (56), beide haben 2001 zusammen das Wunderland gegründet, aber "niemals". Zumal das Feedback allgemein zur Aktion zu 98 Prozent positiv sei, gerade die Mails voller Dankbarkeit seien einer der Hauptgründe, warum die Aktion auch 2024 weiter geht.