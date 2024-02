Mit "Produktivem Lernen" zum Schulabschluss: Wie erfolgreich ist das Programm wirklich?

Schkopau - Er war ein drohender Schulabbrecher. David erreichte vor über zehn Jahren nur durch das Programm "Produktives Lernen" (PL) seinen Schulabschluss. Wie es ihm heute geht und ob er seine Chance genutzt hat, darüber berichtet der MDR in seiner neuesten Folge " Exakt ".

Schüler, denen ein Schulabbruch droht, haben im PL die Möglichkeit, durch einen Praxispartner erste Arbeitserfahrungen zu sammeln und trotz eines geringeren Anteils an Schultagen (zwei pro Woche) einen Abschluss zu bekommen.

Nur Schule war nichts für ihn, denn David lag schon immer die Praxis mehr. Und genau darum geht es in dem Projekt.

Eine Ausbildung in seinem Wunschberuf bekam der "Produktives Lernen"-Schüler nicht. (Symbolbild) © dpa/Martin Schutt

Der Start ins Arbeitsleben fiel dem PL-Schüler schwer.

Seine Wunschausbildung im Kfz-Bereich blieb ihm verwehrt. Nachdem er dann zwei Ausbildungen zum Fleischer und Straßentiefbauer abgebrochen hatte, hielt er sich mit teils mehreren Jobs gleichzeitig über Wasser.

Doch David hat auch gute Nachrichten zu berichten. Denn vor Kurzem bekam er eine Stelle in einer Kfz-Werkstatt in Leuna und kann nun endlich in seinem Traumjob arbeiten.

"Ich arbeite gerne, besser als Schule", erzählt er, während er die Reifen eines Autos wechselt.