Katie Melua sorgt in Hamburg für Standing Ovation: Dieser Mann rettete ihr vor rund zehn Jahren das Leben

Mit ihrer Stimme begeisterte Katie Melua am Mittwoch die ausverkaufte Hamburger Laeiszhalle.

Von Nora Petig

Hamburg - Katie Melua (38) zu Gast in Hamburg! Mit ihrer zarten aber berührenden Stimme begeisterte die 38-Jährige die restlos ausverkaufte Laeiszhalle. Sie erzählte von ihrer Kindheit, der Liebe und wie ihr ein Arzt vor rund zehn Jahren das Leben rettete.

Katie Melua ist zurzeit mit ihrer "Love and Money"-Tour in Deutschland unterwegs. © River Concerts Wer einen stimmungsvollen, emotionalen aber auch glückseligen Abend erwartet hatte, wurde am Mittwoch nicht enttäuscht. Mit begeistertem Applaus wurden Melua - im bodenlangen, glitzernden Kleid - und ihre vier Musiker, darunter auch ihr jüngerer Bruder Zurab Melua an der Gitarre, von rund 2000 Zuschauern euphorisch begrüßt. "Love and Money" heißt die aktuelle Tour, die die 38-Jährige unter anderem in die Niederlande, nach Deutschland, Belgien, Frankreich und auch nach Großbritannien führt. Musik News Vorbote zu neuem Projekt: Clip zeigt Rammstein ohne Pyro und Co. live im Proberaum! Im März erschien ihr gleichnamiges Album, das sie am Abend als eines der positivsten "Records" bezeichnete, die sie gemacht habe. Zum Zeitpunkt der Aufnahme im Sommer 2022 war die Sängerin schwanger. Nun ist Baby Sandro auf der Welt und begleitet seine Mutter auf der Tour. Auch in Hamburg war er Backstage dabei. "Ich wollte einige der glücklichsten Erinnerungen einfangen, die ich hatte, als ich mich verliebte und Zeit mit meiner Familie verbrachte ..." Eine fröhliche Platte. "Und doch zeigt es einen kleinen Übergangsmoment." Wie nicht anders zu erwarten und vermutlich auch erhofft, brachte Katie Melua pünktlich ab 20.30 Uhr nicht nur ihre neuen Songs auf die Bühne - die Dank drei weißer Stoffbahnen, die passend zu den jeweiligen Titeln in verschiedenen Farben ausgeleuchtet wurden und so für die richtige Stimmung sorgten. Auch die beliebten Klassiker "Nine Million Bicycles", "The Closest Thing To Crazy" sowie "If You Were A Sailboat" durften nicht fehlen.

Katie Melua erzählt einen Schwank aus ihrer Kindheit

2017 sangen Peter Maffay (73) und die Katie Melua (38) in Berlin bei der Spendengala "Ein Herz für Kinder". © Gregor Fischer/dpa Die 38-Jährige nahm sich während des rund zweistündigen Konzerts - inklusive Pause - auch und offensichtlich gern die Zeit, ihren Fans den ein oder anderen Einblick in ihre Kindheit, nähere Vergangenheit und ihre von Glück geprägte Gegenwart zu geben. So erinnert Katies "Plane Song" an ihre Kindertage in Georgien. Damals habe sie mit Zurab auf einem verlassenen Flughafen gespielt und rostige, staubige Helikopter erkundet, verriet sie ihrem Publikum. "Der perfekte Spielplatz", so Melua. In "Golden Records" gehe es "um die Idee des Loslassens, der Sucht, die ich habe, Musik zu machen, in der Plattenindustrie zu sein, vor Publikum aufzutreten, was sehr süchtig macht und eine der großartigsten Erfahrungen ist, die man machen kann", erläuterte die 38-Jährige. Musik News Bruce Springsteen bekommt einen eigenen Feiertag - aus einem kuriosen Grund "Aber natürlich war einer meiner großen Träume, eine Familie zu gründen. Als ich Anfang 30 war, hatte ich noch keine eigene Familie zu Hause. Ich musste also viel erforschen und dann abwägen, was das Wichtigste ist." Einiges davon sei beim Schreiben des Songs passiert. Wenige Monate später wurde sie schwanger. Für eine Überraschung sorgte der Auftritt des Liedermachers Philipp Poisel (39, "Erkläre mir die Liebe"), der mit der gregorianisch-britischen Sängerin zusammen auf Deutsch sang und später auch noch solo begeisterte. Ihn habe sie Rahmen von Peter Maffays (73) MTV Unplugged-Konzert 2017 gehört. "Ich habe davon geträumt, eines Tages mit ihm zu arbeiten." Dieser Traum wurde nun wahr. Damals unterstütze sie den 73-Jährigen bei seinem Tabaluga-Klassiker "Nessaja".

Ein Arzt rettete Katie Melua da Leben