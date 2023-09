Laser am Himmel: Apache 207 kündigt große Arena-Tour an!

Mannheim/Berlin - Apache 207 (25, "Roller") geht im nächsten Jahr auf große Arena-Tour! Am Sonntag gab der 25-Jährige auf Instagram den entscheidenden Hinweis, in welchen Städten er zu sehen sein wird.

Sein Hit "Roller" brachte Apache 207 (25) im Jahr 2019 auf Platz eins der Charts. Seither ist der Rapper aus der deutschen Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken. © Hannes P. Albert/dpa

"Heute Abend um 20 Uhr kann man in 12 Städten einen Laser am Himmel entdecken", erklärt Apache 207. Das sei sein Weg, seinen Fans mitzuteilen, in welchen Städten er im nächsten Jahr auftreten werde.

Erst im Sommer 2023 war der Rapper innerhalb seiner Open-Air-Tour durch Deutschland getourt. Sein drittes Album "Gartenstadt" kam im Juni auf den Markt. "Ein bisschen ausruhen, dann geht's weiter", schreibt der gebürtige Volkan Yaman auf Social Media.

Der 25-Jährige tritt ab dem 2. Mai in Köln, Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, Mannheim, Leipzig, Hannover, Stuttgart sowie in München auf. Auch in Österreich und der Schweiz wird der Sänger zu sehen sein.