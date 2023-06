Madonna wird für neue Single mit Sam Smith zur "Bananen-Spalterin"

Bereits bei der Grammys traten Madonna (64, jeweils l.) und Sam Smith (31, jeweils r.) zusammen auf und verstanden sich auch abseits der Bühne gut - die perfekte Grundlage für einen gemeinsamen Song! © Bildmontage/Screenshots: Instagram/madonna, Instagram/samsmith

Wie das Promi-Portal Page Six berichtet, ist die Veröffentlichung für den 9. Juni angekündigt. Bereits am 24. Mai gaben die beiden Musiker das gemeinsame Projekt bekannt.

Smith und Madonna vermarkten ihre Kollaboration als "S&M", das man getrost auch als wenig subtile "Sadomaso"-Anspielung interpretieren kann. Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen verpacken das vulgäre Thema in den Glamour der 40er- und 50er-Jahre.

Erste Clips in den sozialen Medien zeigen Bilder in Lack und Leder, Netzstrumpfhosen und Masken, die auf unmoralische Anstößigkeit hindeuten. Und auch der Songtext ist wenig zurückhaltend: "Pass auf, was du sagst, sonst spalte ich deine Banane", singt Madonna in einem Sneak-Peak zu dem neuen Song.

Sam Smith gibt die Worte "Du weißt, dass du schön bist, wenn sie dich vulgär nennen" musikalisch zum Besten.