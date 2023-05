Nach überstandenem Infekt: Elton John bereit für drei Konzerte in Köln

Köln - Nun steht Weltstar Elton John (76) nichts mehr im Wege! Der Sänger soll seine drei Konzerte in Köln wie geplant absolvieren können. Zuvor bremste den "Lady in Red"-Interpret ein Infekt aus ...

Der 76-Jährige ist aktuell auf großer "Farewell Yellow Brick Road"-Tour. © Matt Rourke/AP/dpa

Erst am vergangenen Samstag musste der Musiker ein Konzert in Mannheim krankheitsbedingt absagen. Ein Arzt verordnete dem 76-Jährigen eine 48-stündige Pause.

Seine Konzerte in der Domstadt sind nach überstandenem Infekt aber nicht mehr in Gefahr. Seine Konzerte im Rahmen der Abschiedstour "Farewell Yellow Brick Road" sollen demnach wie geplant am morgigen Dienstag und am kommenden Donnerstag und Freitag stattfinden. Das bestätigte nun auch Konzertveranstalter Dirk Becker Entertainment.

Über Köln zieht es den gebürtigen Briten quer durch Europa - unter anderem nach Spanien, Belgien und Frankreich.