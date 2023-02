Neue Musik von AnnenMayKantereit: Band bringt viertes Album raus

Köln - Rauer Gesang, tiefe Gefühle, leichte Worte in harten Zeiten: AnnenMayKantereit, das erfolgreiche Deutschpop-Trio, trifft mit seinen Texten den Zeitgeist einer Generation. Mit seinem Gesang rührt Henning May (31) viele Menschen zu Tränen.

Die drei Kölner bringen am 3. März ihr viertes Studioalbum raus. © Martin Lamberty/Check your Head/dpa

Nun suchen die Künstler - nach einsamen Jahren der Pandemie - ihren Weg zurück in eine neue Realität, in der Liebe und Sinnsuche wieder zu Hauptthemen werden. Und finden ihn.

In ihrem vierten Studioalbum, das am Freitag (3. März) erscheint, kommen die drei Kölner endlich zurück an ihren WG-Tisch. "Es ist Abend und wir sitzen bei mir" - so lautet entsprechend der Titel des Albums. "Lass es raus, lass es kreisen, in diesen seltsamen Zeiten", singt Leadsänger Henning May im Opener.

"Das finde ich schon total wichtig, dass das Album so den Schub wieder rausgibt in die endemische Phase", sagt Gitarrist Christopher Annen (33) im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur. Die wieder gewonnene Normalität merkt man den Künstlern an. "Bei dem Album war viel leicht", erzählt Schlagzeuger Severin Kantereit (31) und lächelt seinem Bandkollegen zu.

Auch im Klang und Songwriting ist die Lockerheit zurück. "Wir waren wieder viel mehr Musiker", erzählt Annen. Nach Zeiten des zu Hause selbst Produzierens wieder ins Studio zu kommen, die Instrumente in die Hand zu nehmen, mit Produzenten zu sprechen, loszulegen.

Der Prozess habe sich wieder einfacher angefühlt. Entscheidungen seien schneller getroffen worden als beim Ausflug in die experimentelleren Sphären des letzten Albums, das in Zeiten der Pandemie entstand.