Reggae, Gothic, Rock 'n' Roll: Das bietet die Festival-Saison 2024 in Sachsen

Das Wave-Gotik-Treffen in Leipzig lädt Fans der Szene in diesem Jahr zum 31. Mal ein. Vom 17. bis 20. Mai erwarten die Veranstalter rund 20.000 Besucher. Die Events finden an rund 40 Veranstaltungsorten in und um Leipzig statt. Darunter sind der Agra-Messepark, das Völkerschlachtdenkmal, der Krystallpalast Varieté Leipzig, die Grassi Museen und das Schauspielhaus. Ein Ticket für alle vier Tage kostet im Vorverkauf 170 Euro.

Einmal im Jahr wird Schloss Trebsen zum Mekka für alle Rock 'n' Roller. © Eric Münch

Rock 'n' Roll beim Firebirds Festival in Trebsen

Beim Firebirds Festival in Trebsen können Besucher in den Lebensstil der 50er- und 60er-Jahre abtauchen. Vom 5. bis 7. Juli werden neben mehr als 30 Rock'n'Roll-Konzerten auch ein Oldtimertreffen, Modeschauen, eine Plattenbörse und zahlreiche Workshops geboten.

Ein Ticket für alle drei Tage kostet 100 Euro.

Highfield am Störmthaler See bei Leipzig

Sommerfeeling am See verspricht das Highfield Festival am Störmthaler See bei Leipzig vom 16. bis 18. August. Im Line-up stehen nationale und internationale Stars aus der Rock-, Hip-Hop- und Pop-Szene. Unter anderem wurden Peter Fox, Rise Against, Cro, Macklemore, Marsimoto und Mando Diao angekündigt.

Der Festivalpass für das ganze Wochenende kostet 199 Euro.

Reggae-Festival Colors of Beat in Mehderitzsch

Am 6. und 7. September lädt das Colors of Beat Festival Reggaefans nach Mehderitzsch. Das Festival bietet neben Reggae- und Ska-Musik in entspannter Atmosphäre am See zahlreiche Workshops und Kunstausstellungen. In diesem Jahr sind bereits Acts wie Mellow Mood, Liedfett, Treesha & Run it sowie Meta and the Cornerstones angekündigt.

Ein Wochenendticket inklusive Camping gibt es für 60 Euro.