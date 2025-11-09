Schlagerstar Michelle zieht Reißleine: "Kriege so eine Ruhe in meinem Bauch"

Leipzig - Eine letzte Tournee, nochmal die größten Bühnen Deutschlands erleben und ein letztes Mal Michelle (53) live - dann ist Schluss. Endgültig. Die Schlagerikone beendet ihre Karriere , doch anstelle von Wehmut ist da die feste Entschlossenheit, nach 33 Jahren Showbiz endlich bei sich selbst anzukommen.

Schlagersängerin Michelle (53) beendet ihre Karriere an ihrem Geburtstag in der Berliner Uber Arena. (Archivfoto) © Christoph Reichwein/dpa

"Am wenigsten vermissen werde ich das Reisen", verrät Michelle im Interview mit TAG24.

Den gepackten Koffer immer parat stehen zu haben und jahrzehntelang von einem Hotelzimmer zum nächsten zu kutschen, hinterlässt seine Spuren. "Man kommt so gut wie nie zu Hause an."

Das soll sich nun endlich ändern. Doch davor muss ein gebührendes Finale her.

"MICHELLE - Zum letzten Mal" ist der passende Name für ihre Abschiedstournee, die am 18. Januar 2026 beginnt. In 19 Konzerten reist Michelle durch Deutschland, mit kleinem Zwischenstopp in Wien.

In der Berliner Uber Arena beendet die Schlagersängerin am 15. Februar - an ihrem Geburtstag - ihre Karriere.

Und wie fühlt sich das an? "Wenn ich daran denke und mir das vorstelle, kriege ich so eine Ruhe in meinem Bauch."

Kein Wunder, immerhin war ihr Ausstieg aus der Musik von langer Hand geplant und der Wunsch nach einem anderen Leben von Jahr zu Jahr gewachsen.

"Ich glaube, dass es noch viel mehr da draußen gibt, wie ein Leben lang auf der Bühne zu sein", ist sich die 53-Jährige sicher.