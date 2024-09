Schlagerstar Nik P. sagt Tour ab: Musikalischer Neustart fällt ins Wasser!

Ab dem September sollte die "Was wirklich zählt"-Tour eigentlich losgehen. Es sollte ein "Neustart" seiner musikalischen Reise werden, schrieb Nik P. am Samstag auf Facebook .

Nik P. räumte ein, dass seine ersten Auftritte in den Clubs des Landes vielleicht zu voreilig geplant worden seien: "Es mag sein, dass dieses Abenteuer möglicherweise zu früh geplant gewesen ist, aber Ihr wisst ja, wie das mit den Träumen sich so verhält."

Als Grund führte der Sänger und Komponist an, dass er und sein Team im Rahmen der Tour-Vorbereitungen festgestellt hätten, dass "noch nicht alles so stimmig" sei, wie es müsste.

Kurioserweise ließen sich auf der Ticketplattform "Eventim" am Sonntagnachmittag weiterhin Karten für das Konzert in München erwerben, während alle anderen Auftritte offiziell als "abgesagt" markiert waren. Ob es sich dabei um einen Fehler handelt, oder ob Nik P. seinen musikalischen Neustart in München trotzdem schonmal proben will, ist nicht bekannt.